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С днем рождения, Вика! (2023 - …)

С днем рождения, Вика! 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается Виктория, успешная бизнесвумен, открывшая собственное дело. Она так горит работой, что практически позабыла о семье и близких. Но жизнь однажды ставит жирную точку в регулярной суетливой жизни Вики. Женщина попадает в автомобильную аварию и оказывается в коме. Превратившись в «призрака», она понимает, что вела себя неправильно. Мужу, дочери и сыну Вики не хватало ее внимания. Теперь они несчастны, жизнь детей и вовсе рушится... Но может быть, главной героине еще удастся исправить ошибки?

В ролях
В ролях
Евгения Шипова
Игорь Неведров
Денис Матросов
Денис Матросов
Екатерина Панасюк
Федор Воронцов
Ксения Роменкова
Ксения Роменкова
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «С днем рождения, Вика!»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 февраля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
С днем рождения, Вика! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
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