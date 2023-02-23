В центре событий оказывается Виктория, успешная бизнесвумен, открывшая собственное дело. Она так горит работой, что практически позабыла о семье и близких. Но жизнь однажды ставит жирную точку в регулярной суетливой жизни Вики. Женщина попадает в автомобильную аварию и оказывается в коме. Превратившись в «призрака», она понимает, что вела себя неправильно. Мужу, дочери и сыну Вики не хватало ее внимания. Теперь они несчастны, жизнь детей и вовсе рушится... Но может быть, главной героине еще удастся исправить ошибки?