Героиня сериала «Цена прошлого» Мария Головина живет в счастливом браке с мужем Алексеем. У них все как у людей: хорошая работа, дорогой дом в элитном поселке и очаровательная десятилетняя дочка Катя. Но из отношений давно исчезла былая страсть, а семейные будни буквально набили оскомину. Маша случайно встречает своего одноклассника Олега, который когда-то был в нее влюблен, и решается на измену. Но когда она осознает, что совершила, любовник уже не собирается просто так отпускать ее из своей сети.