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Киноафиша Сериалы Цена прошлого

Цена прошлого (2018 - 2018)

Cena proshlogo 18+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут

О чем сериал

Героиня сериала «Цена прошлого» Мария Головина живет в счастливом браке с мужем Алексеем. У них все как у людей: хорошая работа, дорогой дом в элитном поселке и очаровательная десятилетняя дочка Катя. Но из отношений давно исчезла былая страсть, а семейные будни буквально набили оскомину. Маша случайно встречает своего одноклассника Олега, который когда-то был в нее влюблен, и решается на измену. Но когда она осознает, что совершила, любовник уже не собирается просто так отпускать ее из своей сети.

В ролях
В ролях
Анна Казючиц
Анна Казючиц
Евгения Осипова
Евгения Осипова
Лидия Арефьева
Денис Матросов
Денис Матросов
Марина Казанкова
Марина Казанкова
Ирина Гришина
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Цена прошлого - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
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