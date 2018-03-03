Сериал «Авария» – это драма об одном событии, которое перевернуло и прочно переплело судьбы двух семей. Влиятельный бизнесмен Шумин выезжает на встречную полосу и врезается в машину скорой помощи. Доктор Краснов погибает на месте, а адвокаты олигарха пытаются замять дело. Но выясняется, что Шумина нарушить правила вынудили обстоятельства: он вез в больницу умирающего сына. По иронии судьбы, сделать необходимую мальчику операцию может лишь один врач в городе – вдова погибшего доктора, Евгения Краснова.