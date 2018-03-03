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Киноафиша Сериалы Авария
Авария (2018 - 2018) Авария 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 12 минут
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О чем сериал

Сериал «Авария» – это драма об одном событии, которое перевернуло и прочно переплело судьбы двух семей. Влиятельный бизнесмен Шумин выезжает на встречную полосу и врезается в машину скорой помощи. Доктор Краснов погибает на месте, а адвокаты олигарха пытаются замять дело. Но выясняется, что Шумина нарушить правила вынудили обстоятельства: он вез в больницу умирающего сына. По иронии судьбы, сделать необходимую мальчику операцию может лишь один врач в городе – вдова погибшего доктора, Евгения Краснова.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Екатерина Унтилова
Екатерина Решетникова
Екатерина Решетникова
Максим Меркулов
Максим Меркулов
Денис Матросов
Денис Матросов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Авария - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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