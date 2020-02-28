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Киноафиша Сериалы Слепой поворот

Слепой поворот (2020 - 2020)

Слепой поворот 12+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 4 минуты
О чем сериал

Это история о том, что даже после трагедии можно стать счастливой и обрести новую жизнь. В центре событий оказывается молодая женщина по имени Алиса. Она работает каскадером. Жизнь женщины меняет после трагической гибели ее супруга. Алиса хочет во что бы то ни стало выяснить, что на самом деле случилось с ее мужем. Внешне Алиса производит впечатление сильной и уверенной в себе женщины, но в действительности оказывается хрупкой и нуждающейся в опоре. Приятель ее мужа Геннадий и клиент Алексей решают побороться за ее сердце.

В ролях
В ролях
Константин Адаев
Константин Адаев
Игорь Сигаев
Игорь Сигаев
Денис Матросов
Денис Матросов
Алексей Матошин
Алексей Матошин
Павел Морозов
Евгения Ахременко
Евгения Ахременко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Слепой поворот - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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