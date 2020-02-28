Это история о том, что даже после трагедии можно стать счастливой и обрести новую жизнь. В центре событий оказывается молодая женщина по имени Алиса. Она работает каскадером. Жизнь женщины меняет после трагической гибели ее супруга. Алиса хочет во что бы то ни стало выяснить, что на самом деле случилось с ее мужем. Внешне Алиса производит впечатление сильной и уверенной в себе женщины, но в действительности оказывается хрупкой и нуждающейся в опоре. Приятель ее мужа Геннадий и клиент Алексей решают побороться за ее сердце.