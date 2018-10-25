«Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика»
Приключения Вени Везунчика, или Наш ответ Голливуду!
На криминального авторитета по кличке Антиквар объявлена охота со стороны иностранных кредиторов из Италии, Японии, Америки. Охрана принимает решение найти двойника для своего шефа и публично подставить его под удар. Выбор падает на молодого артиста Веню Везунчика. Везунчику, многодетному отцу, вынужденному подрабатывать проведением праздников на теплоходах, делается предложение сняться в голливудском блокбастере. Казалось, все идет по намеченному плану. Но неудержимая энергия Везунчика и его фантастическая удачливость не даёт представителям криминального мира осуществить свои планы.
Лёгкость, с которой автор фильма Роман Светлов (а он является, сценаристом, режиссёром и исполнителем главной роли) рассказывает историю, увлекает живостью и скоростью исполнения. Классический парад аттракционов, придуманный когда-то Эйзенштейном, лихо используется Светловым в жанре эксцентрической комедии. Это и набор гэков и количество текстовых шуток: «Шеф, всё будет чётко. Бетон!», «Где это я. – На небесах. А мы твои добрые ангелы», чаплинские удары и пинки, погони на лошадях, машинах, пароходах и музыка. Любимый с детства парк аттракционов, в котором ты забываешь о том, что уже вырос и должен сидеть на лавочке. Наоборот, ты летишь, вместе с ребёнком с горок и на каруселях с каждой секундой молодея, теряя вес и возраст. Автор как будто специально выкидывает с привычного стола киномана обглоданный до дыр «чёрный юмор», предлагая натуральный продукт без красителей и гмо. Привычное для критика: «А, доброе кино, а светлое, всё с вами понятно», хочется спрятать, в дальний карман коротких шортиков, и бежать вместе с героями, как ребёнок бежит с сачком за игривой бабочкой.
Рефрены классических комедий, как маяки, то и дело загорались на протяжении всего фильма. «Укол зонтиком», «Высокий блондин в чёрном ботинке», «Игрушка», «Джентльмены удачи», «Бриллиантовая рука», «Маска», и, конечно, «В джазе только девушки» и «Бей первым, Фредди» - автор и не скрывает, что любит эти фильмы и черпает из них вдохновение. Это и двойники, и характерные злодеи, красавица героиня и главный герой «немного не от мира сего». Отсылка к классикам: фотографии любимых комедийных актёров в фойе театра, портрет отца Вени, так сильно смахивающий на классический портрет Вуди Аллена, и появление «живого» Станиславского – словно авторское подмигивание. Смотрите, мы тоже можем: легче, проще, веселее (Известный лозунг Станиславского, висевший на входе Московского Художественного Театра).
Характеры героев выписаны заметно и даже смачно. Гамлет и Сирано – преданная свита Антиквара. Их отличает природная туповатость, взрывные характеры и колоритная внешность большого и маленького охранника одетых в одинаковые строгие костюмы. Самого Антиквара мы долгое время не видим. Когда же он неспешно поворачивается к нам лицом, по телу пробегают мурашки. Холод и напряжённая сдержанность Антиквара прибавляет истории колорита и саспенса. Так и осталось не разгаданным, сам ли Роман Светлов играет двух персонажей – Веню и Антиквара. Или, как написано в титрах, Антиквара исполнил его брат Сальвадор Светлов. Если всё-таки он играет сам, то уровень перевоплощения – мастерский. При всей внешней схожести героев полное ощущение, что это два разных человека.
Совершенно иными получились главные герои: Веня, Палыч и Катя. Добродушный простак с улыбкой народного любимца, друг Везунчика, аккордеонист Палыч, в исполнении Станислава Дужникова, наивен и чуть трусоват. Что только добавляет живости его герою. Дуэт Дужникова и Светлова требует особого внимания кинематографистов. Кажется, что мы уже давно знаем и любим эту парочку. Дополняет их команду красавица Катя, актриса Ольга Калашникова. Хочется отметить и Анатолия Белого. Эпизод в театре, где герои, Веня, Палыч и Катя, оказываются в костюме Буратино и его друзей во время премьеры спектакля «Три мушкетёра» – пример классической комедии положений. Разгоревшийся спор перешедший в фехтовальный бой разыгрывают Буратино и Д,Артаньян – Веня Везунчик и Виктор Красавин ( режиссёр спектакля), а точнее Роман Светлов и Анатолий Белый – близкие друзья и однокурсники. Их сыгранность – это соревнование двух виртуозов, с фантазией и блеском исполняющих свои партии, победителем в которых остаётся зритель.
Музыка композитора Василия Уриевского, написавшего для фильма более 16 эксклюзивных мелодий, в том числе песню «Я шагаю в любую сторону», вызывает восторг даже у завзятого меломана. Эксцентричные мелодии дополняют голосовые акценты, неожиданные повороты и рефрены. Мелодичность и взрывная энергия музыки Уриевского надолго останется с вами после просмотра фильма и будет баловать ваше музыкальное ухо.
«Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика» – 100 процентная приключенческая комедия, без подмеса жанров. Это не сатирический арт-хаус с аллюзиями и фрустрациями, не молодёжный трэш или скетч-шоу, выдающие себя за большое кино. Эта штучка потоньше. Гарантированное удовольствие с приятным послевкусием. Это очевидный праздник наполненный солнцем и танцем.
Мария Шевченко
В прокате с 1 ноября 2018 года
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