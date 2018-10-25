На криминального авторитета по кличке Антиквар объявлена охота со стороны иностранных кредиторов из Италии, Японии, Америки. Охрана принимает решение найти двойника для своего шефа и публично подставить его под удар. Выбор падает на молодого артиста Веню Везунчика. Везунчику, многодетному отцу, вынужденному подрабатывать проведением праздников на теплоходах, делается предложение сняться в голливудском блокбастере. Казалось, все идет по намеченному плану. Но неудержимая энергия Везунчика и его фантастическая удачливость не даёт представителям криминального мира осуществить свои планы.

Кадр из фильма «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика»

Лёгкость, с которой автор фильма Роман Светлов (а он является, сценаристом, режиссёром и исполнителем главной роли) рассказывает историю, увлекает живостью и скоростью исполнения. Классический парад аттракционов, придуманный когда-то Эйзенштейном, лихо используется Светловым в жанре эксцентрической комедии. Это и набор гэков и количество текстовых шуток: «Шеф, всё будет чётко. Бетон!», «Где это я. – На небесах. А мы твои добрые ангелы», чаплинские удары и пинки, погони на лошадях, машинах, пароходах и музыка. Любимый с детства парк аттракционов, в котором ты забываешь о том, что уже вырос и должен сидеть на лавочке. Наоборот, ты летишь, вместе с ребёнком с горок и на каруселях с каждой секундой молодея, теряя вес и возраст. Автор как будто специально выкидывает с привычного стола киномана обглоданный до дыр «чёрный юмор», предлагая натуральный продукт без красителей и гмо. Привычное для критика: «А, доброе кино, а светлое, всё с вами понятно», хочется спрятать, в дальний карман коротких шортиков, и бежать вместе с героями, как ребёнок бежит с сачком за игривой бабочкой.

Кадр из фильма «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика»

Рефрены классических комедий, как маяки, то и дело загорались на протяжении всего фильма. «Укол зонтиком», «Высокий блондин в чёрном ботинке», «Игрушка», «Джентльмены удачи», «Бриллиантовая рука», «Маска», и, конечно, «В джазе только девушки» и «Бей первым, Фредди» - автор и не скрывает, что любит эти фильмы и черпает из них вдохновение. Это и двойники, и характерные злодеи, красавица героиня и главный герой «немного не от мира сего». Отсылка к классикам: фотографии любимых комедийных актёров в фойе театра, портрет отца Вени, так сильно смахивающий на классический портрет Вуди Аллена, и появление «живого» Станиславского – словно авторское подмигивание. Смотрите, мы тоже можем: легче, проще, веселее (Известный лозунг Станиславского, висевший на входе Московского Художественного Театра).

Кадр из фильма «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика»

Характеры героев выписаны заметно и даже смачно. Гамлет и Сирано – преданная свита Антиквара. Их отличает природная туповатость, взрывные характеры и колоритная внешность большого и маленького охранника одетых в одинаковые строгие костюмы. Самого Антиквара мы долгое время не видим. Когда же он неспешно поворачивается к нам лицом, по телу пробегают мурашки. Холод и напряжённая сдержанность Антиквара прибавляет истории колорита и саспенса. Так и осталось не разгаданным, сам ли Роман Светлов играет двух персонажей – Веню и Антиквара. Или, как написано в титрах, Антиквара исполнил его брат Сальвадор Светлов. Если всё-таки он играет сам, то уровень перевоплощения – мастерский. При всей внешней схожести героев полное ощущение, что это два разных человека.

Кадр из фильма «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика»

Совершенно иными получились главные герои: Веня, Палыч и Катя. Добродушный простак с улыбкой народного любимца, друг Везунчика, аккордеонист Палыч, в исполнении Станислава Дужникова, наивен и чуть трусоват. Что только добавляет живости его герою. Дуэт Дужникова и Светлова требует особого внимания кинематографистов. Кажется, что мы уже давно знаем и любим эту парочку. Дополняет их команду красавица Катя, актриса Ольга Калашникова. Хочется отметить и Анатолия Белого. Эпизод в театре, где герои, Веня, Палыч и Катя, оказываются в костюме Буратино и его друзей во время премьеры спектакля «Три мушкетёра» – пример классической комедии положений. Разгоревшийся спор перешедший в фехтовальный бой разыгрывают Буратино и Д,Артаньян – Веня Везунчик и Виктор Красавин ( режиссёр спектакля), а точнее Роман Светлов и Анатолий Белый – близкие друзья и однокурсники. Их сыгранность – это соревнование двух виртуозов, с фантазией и блеском исполняющих свои партии, победителем в которых остаётся зритель.

Кадр из фильма «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика»

Музыка композитора Василия Уриевского, написавшего для фильма более 16 эксклюзивных мелодий, в том числе песню «Я шагаю в любую сторону», вызывает восторг даже у завзятого меломана. Эксцентричные мелодии дополняют голосовые акценты, неожиданные повороты и рефрены. Мелодичность и взрывная энергия музыки Уриевского надолго останется с вами после просмотра фильма и будет баловать ваше музыкальное ухо.

Кадр из фильма «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика»

«Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика» – 100 процентная приключенческая комедия, без подмеса жанров. Это не сатирический арт-хаус с аллюзиями и фрустрациями, не молодёжный трэш или скетч-шоу, выдающие себя за большое кино. Эта штучка потоньше. Гарантированное удовольствие с приятным послевкусием. Это очевидный праздник наполненный солнцем и танцем.

Мария Шевченко

В прокате с 1 ноября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика»