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О персоне
Фильмография
Майкл Шисби
Michael Sheasby
Киноафиша
Персоны
Майкл Шисби
Майкл Шисби
Michael Sheasby
Карьера
Актер
Место рождения
Питермарицбург, ЮАР
Популярные фильмы
Бегущие за волной
(2022)
7.8
Соловей
(2018)
7.3333335
Секреты, которые она хранит
(2020)
0
Фильмография Майкл Шисби
Жанр
Все
Драма
Криминал
Триллер
Год
Все
2022
2020
2018
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
3
7.8
Бегущие за волной
Bosch & Rockit
драма
2022, Австралия
Секреты, которые она хранит
драма, триллер, криминал
2020, Австралия
7.3
Соловей
The Nightingale
криминал, драма
2018, Австралия
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