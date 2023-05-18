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Киноафиша Новости Эдди Мерфи договаривается о роли инспектора Клузо в перезапуске «Розовой пантеры»

Эдди Мерфи договаривается о роли инспектора Клузо в перезапуске «Розовой пантеры»

18 мая 2023 13:48
Эдди Мерфи договаривается о роли инспектора Клузо в перезапуске «Розовой пантеры»

В новой ленте появится одноименный анимационный персонаж.

Эдди Мерфи планирует внести в свое расписание еще один перспективный проект. Как сообщает The Hollywood Reporter, комик договаривается со студией MGM о роли инспектора Клузо в предстоящем перезапуске «Розовой пантеры». Режиссером выступит создатель «Соника в кино» Джефф Фаулер.

Всего в цикл о детективе Жаке Клузо входит одиннадцать фильмов. В старых лентах героя воплощал Питер Селлерс, а в ремейке и его сиквеле сыщика сыграл Стив Мартин. По данным СМИ, Мерфи является преданным поклонником версии Селлерса. У звезды подписан многолетний контракт с медиагигантом Amazon, который ранее приобрел MGM, так что в данном случае все сложилось как нельзя удачно.

Франшиза стартовала в 1963 году, когда вышла оригинальная «Розовая пантера». Затем последовали продолжения, а также книги и видеоигры. Также был создан мультсериал, сделавший Розовую пантеру самобытным персонажем. Предстоящий перезапуск будет представлять собой смесь игрового кино и компьютерной анимации. Кроме того, сообщается, что это будет своеобразное бадди-муви, в котором Клузо впервые объединится с самой Пантерой.

Над сценарием работает автор «Плохих парней навсегда» и «Человека из Торонто» Крис Бремнер. Производство курируют исполнительные продюсеры «Аладдина» Дэн Линь и Джонатан Эйрих.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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