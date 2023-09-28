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Киноафиша Новости Эмма Стоун и Нэйтан Филдер готовятся преобразовывать дома в зловещем тизере сериала «Проклятие»

Эмма Стоун и Нэйтан Филдер готовятся преобразовывать дома в зловещем тизере сериала «Проклятие»

28 сентября 2023 16:44
Эмма Стоун и Нэйтан Филдер готовятся преобразовывать дома в зловещем тизере сериала «Проклятие»

Черная комедия студии A24 о молодоженах, подвергшихся воздействию порчи.

Кабельный канал Showtime представил дебютный тизер мини-сериала A24 «Проклятие», главные роли в котором сыграли обладательница премии «Оскар» Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»), Нэйтан Филдер («Репетиция») и Бенни Сэфди («Неограненные алмазы»). Представленный ролик состоит всего из одной сцены: героиня Стоун вместе со своим спутником записывают на камеру сообщение о преобразовании жилых помещений возле пожарной станции. За кадром звучит зловещая музыка

Центральные действующие лица многосерийной черной комедии — молодожены Уитни (Стоун) и Ашер (Филдер). Они запустили успешное реалити-шоу по благоустройству домов под названием «Флипантропия». Также главные герои пытаются завести ребенка, однако их взаимоотношения начинают постепенно рушиться из-за необъяснимой порчи.

Помимо появления в кадре, Нэйтан Филдер и Бенни Сэфди выступили в качестве сценаристов сериала, а первый также является режиссером всех серий. В остальной исполнительский ансамбль вошли Баркхад Абди, Алекс Понси, Саманта Эшли, Корбин Бернсен, Констанс Шульман, Мишель Кэмпбелл и Джерри Дж. Анджело.

Первые три эпизода «Проклятия» будут показаны в рамках 61-го Нью-Йоркского кинофестиваля, который будет проходить с 29 сентября по 15 октября. Широкий релиз состоится 10 ноября эксклюзивно на видеосервисе Paramount+. Затем сериал выйдет на Showtime.

Фото: A24
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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