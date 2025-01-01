Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Бен Сэфди
Награды
Награды и номинации Бена Сэфди
Ben Safdie
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Бена Сэфди
Каннский кинофестиваль 2017
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2014
C.I.C.A.E. Award
Победитель
C.I.C.A.E. Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010
Best Short Film
Номинант
Сандэнс 2012
Фантастика
Победитель
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь
Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала
В «Троне: Арес» появится лишь один герой из «Наследия»: остальных заменил Джаред Лето
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667