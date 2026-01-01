Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Лаура Эшли Сэмюэлс
Laura Ashley Samuels
Киноафиша
Персоны
Лаура Эшли Сэмюэлс
Лаура Эшли Сэмюэлс
Laura Ashley Samuels
Дата рождения
29 августа 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Биография Лауры Эшли Сэмюэлс
Родилась 29 августа 1990 года. Даллас, Техас, США.
Развернуть
Популярные фильмы
7.3
Волшебники из Вэйверли Плэйс
(2007)
5.4
Конец
(2010)
3.1
Любовь и слава
(2017)
Фильмография Лауры Эшли Сэмюэлс
3.1
Любовь и слава
Walk of Fame
комедия
2017, США
Смотреть трейлер
5.4
Конец
The Final
ужасы, триллер, драма
2010, США
7.3
Волшебники из Вэйверли Плэйс
комедия, семейный, фэнтези
2007, США
Показать еще
Перед отпуском накрываю слив бумагой и ставлю сверху стакан: повторите и по возвращению спасибо скажете
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
Marvel случайно подарила фанам «Магической битвы» новый кроссовер: все из-за одной детали в «Человеке-пауке»
Казалось, хуже быть не может: 5-й сезон позорного «Ведьмака» от Netflix приказал долго жить – в 2026-м финала не дождётесь
Без цензуры и купюр: «Шерлока» впервые превратят в сериал строго 18+ – детям такой детектив точно не покажешь
Из «Игры престолов» сделают кино масштаба «Дюны» — без Джона Сноу, зато с драконами: HBO эту историю потеряли
Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери
1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок
Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом
Сейчас выясним, кто тут настоящий знаток: сможете назвать всех 5 красоток советских фильмов без подсказок? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить