«Мой питомец — псих» — анимационное шоу, производством которого занимается американский телеканал FOX. Главные герои — антропоморфные домашние любимцы, переживающие глубокий личностный кризис. Так, стареющая персидская кошка не может смириться с потерей собственной красоты, терьер борется с обострением обсессивно-компульсивного расстройства, хомячиха никак не придет в себя после смерти мужа, которого сама и съела, а дворовый кот запутался в своих полигамных отношениях. Каждый из персонажей становится участником групповой психотерапии, которую проводит пуделиха по кличке Хани.