Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Мой питомец — псих
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Мой питомец — псих
Мой питомец — псих (2021 - …) Housebroken 16+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал FOX
Продолжительность 5 часов 30 минут
О чем сериал

«Мой питомец — псих» — анимационное шоу, производством которого занимается американский телеканал FOX. Главные герои — антропоморфные домашние любимцы, переживающие глубокий личностный кризис. Так, стареющая персидская кошка не может смириться с потерей собственной красоты, терьер борется с обострением обсессивно-компульсивного расстройства, хомячиха никак не придет в себя после смерти мужа, которого сама и съела, а дворовый кот запутался в своих полигамных отношениях. Каждый из персонажей становится участником групповой психотерапии, которую проводит пуделиха по кличке Хани.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу Honey
Уилл Форте
Уилл Форте Shel
Клеа ДюВалл
Клеа ДюВалл Elsa
Джейсон Манцукас
Джейсон Манцукас
Тони Хейл
Тони Хейл Diablo
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мой питомец — псих - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 11 эпизодов
 
Мой питомец — псих - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Кадры из сериала
Related video
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши