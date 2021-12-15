«Школа магических зверей»: Рецензия Киноафиши

Девочка Ида переезжает вместе с мамой в новый город. Впереди ее ожидает адаптация в другой школе и встреча с одноклассниками, не все из которых рады ее видеть в этих стенах. В этом же классе учится Бенни – замкнутый мальчик, с которым никто не хочет дружить. Вместе с Идой в школе также появляется новая учительница – эксцентрично одетая женщина, не намеренная вести уроки в традиционном смысле этого слова. Они вместе с братом открывают школьному классу мир волшебных зверей, умеющих разговаривать с людьми. Бенни и Иде достается по такому животному, с которыми им предстоит отыскать местного вора и научиться дружить.

Школа магических зверей

Немецко-австрийский фильм основан на всемирно известной одноименной серии книг Маргит Ауэр. Как и литературный источник, картина предлагает довольно простых и очаровательных персонажей и совершенно непримечательную драматургию. Дети, как центральные фигуры этой истории, заполняют все пространство фильма. Но, в отличие от многих подобных сюжетов, ученики начальной школы едва ли вступают на территорию взрослых и не успевают как следует пройти путь зрелости. «Школа магических зверей» – это послание непосредственно детям, которые, возможно, по какой-либо причине прямо сейчас чувствуют себя одиноко и отчужденно. Здесь вырисовываются темы аутсайдерства, страха перед новыми начинаниями, родительского давления, первых чувств и издевательств со стороны одноклассников. Не стоит думать, что лента нагромождена чередой конфликтов. К счастью или к сожалению, фильм нисколько не уходит в драматизм и более глубокий анализ. Затрагивая важнейшие вехи, через которые проходят подростки, создатели словно бы ставят галочку для приличия и идут дальше продолжать свои попытки развлечь аудиторию волшебными животными. Именно они выступают зеркалом для детей, которые благодаря общению с новыми питомцами осознают свои ошибки и понимают, как важна сплоченность в трудных ситуациях.

Но магическая сторона тем не менее кажется здесь лишь приятным дополнением к скудному сценарию. Не будь в картине проницательной черепахи и шустрого лиса, возможно, просмотр стал бы еще более утомительным. Не совсем понятно, для чего учительнице со своим братом рассказывать детям о магическом мире и создавать особое сообщество. Впрочем, мотивация большинства героев так и не объясняется. Из-за таких не то чтобы дыр в сценарии, а настоящих пропастей довольно сложно сосредоточиться на происходящем на экране. Стоит также отметить, что в фильме множество музыкальных вставок, которые создают ощущение полу-мюзикла. Небольшие паузы на песни и танцы, вероятно, должны были загладить неровности, но получился обратный эффект – все это лишь усугубляет ситуацию и подчеркивает минусы картины.

Школа магических зверей

Фильм с удивительно красивыми локациями немецкого городка и школой, похожей на Хогвартс, едва ли предназначен для аудитории старше 12 лет. Пожалуй, стоит рассматривать ленту непосредственно в связи с книгой, чтобы получить свою долю удовольствия. Ведь в противном случае большинство моментов кажутся чересчур инфантильными, и мало что, как говорится, берет за душу.