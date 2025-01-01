Кинокритику Роджеру Эберту было трудно угодить, но эти 5 научно-фантастических фильма сумели: поставил им высшую оценку

«Мечту Эшрефа» смотрят не только в Турции, но и во всем мире: 5 самых громких турецких сериалов в 2025 году

Вместо Доа теперь Чимен, а Омер связался с мафией: что ждет «Клюквенный щербет» в 114 серии

Волан-де-Морт не просто так получил змеиноподобное лицо: Нагайна сыграла ключевую роль в его возрождении — но откуда она вообще взялась?

Все было так очевидно: Скорсезе заранее выдал главный поворот «Острова проклятых» — просто пересмотрите сцену на пароме

«Королеву бензоколонки» заставили переснять: посмотрите, как могла выглядеть Людмила — режиссера едва не уволили

Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент

Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»

Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал

Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником