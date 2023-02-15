ФК «Ричмонд» верит в лучшее в тизере третьего сезона «Теда Лассо»

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил тизер третьего сезона спортивной комедии «Тед Лассо». Главные роли в продолжении сериала вновь сыграли Джейсон Судейкис («Мы — Миллеры»), Бретт Голдстин («Тор: Любовь и гром»), Брендан Хант («Парки и зоны отдыха»), Ханна Уэддингхэм («Отверженные») и Джуно Темпл («Трещины»).

В центре сюжета — английский футбольный клуб «Ричмонд» и его неунывающий тренер Тед Лассо (Судейкис). В новых сериях членам клуба приходится столкнуться с насмешками со стороны СМИ, предсказывающих им последнее место по итогам чемпионата. Ситуацию усугубляет то, что команду покидает ее главный спортивный вундеркинд Нейт (Ник Мохаммед), перешедший к Руперту (Энтони Хэд) в «Вест Хэм Юнайтед». После этого помощниками главного тренера становятся Рой Кент (Голдстин) и Бирд (Хант). Тед начинает чувствовать серьезное напряжение на работе, при этом продолжая бороться с проблемами в личной жизни. Тем временем Ребекка (Уэддингхэм) решает сконцентрироваться на победе над Рупертом, а Кили (Джуно Темпл) возглавляет собственное PR-агентство.

Третий сезон шоу будет состоять из 12 эпизодов. Разработкой проекта руководит Судейкис совместно с Голдстином, Хантом, Биллом Лоуренсом («Клиника») и Джо Келли («Как я встретил вашу маму»).

Третий сезон «Тед Лассо» дебютирует на Apple TV+ 15 марта.