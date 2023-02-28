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Киноафиша Новости Вышел первый полноценный трейлер третьего сезона «Теда Лассо»

Вышел первый полноценный трейлер третьего сезона «Теда Лассо»

28 февраля 2023 10:17
Вышел первый полноценный трейлер третьего сезона «Теда Лассо»

Новые серии выйдут в середине марта.

Стриминговый сервис Apple TV+ представил полноценный трейлер третьего сезона спортивной комедии «Тед Лассо». Центральные роли в продолжении сериала вновь исполнили Джейсон Судейкис, Ханна Уэддингхэм, Ник Мохаммед («Предчувствие конца»), Джуно Темпл («Трещины»), Бретт Голдстин («Тор: Любовь и гром»), Брендан Хант («Мы — Миллеры»).

Согласно официальному синопсису третьего сезона, футбольный клуб «Ричмонд» сталкивается с новой волной насмешек из-за того, что СМИ прочат им последнее место в Премьер-лиге. Нейт (Мохаммед) уходит работать к Руперту (Энтони Хед) в «Вест Хэм Юнайтед», а Рой Кент (Голдстин) становится помощником тренера вместе с Бирдом (Хант). В это же время Тед (Судейкис) вынужден одновременно справляться с давлением на работе и проблемами в личной жизни. Ребекка (Уэддингхэм) изо всех сил стремится к победе над Рупертом, а Кили (Темпл) осваивается на должности руководителя собственного PR-агентства.

Судейкис руководит производством проекта вместе с Хантом, Биллом Лоуренсом («Клиника») и Джо Келли («Как я встретил вашу маму»). Сценарий продолжения написал Голдстин.

Третий сезон «Тед Лассо» дебютирует на Apple TV+ 15 марта. Всего в его рамках выйдет 12 эпизодов.

Фото: Apple TV+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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