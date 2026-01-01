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Нермина Лукач
Nermina Lukac
Киноафиша
Персоны
Нермина Лукач
Нермина Лукач
Nermina Lukac
Дата рождения
5 января 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Прокурор, защитник, отец и его сын
(2015)
6.3
Ешь Спи Умри
(2012)
Фильмография Нермина Лукач
6.7
Прокурор, защитник, отец и его сын
The Prosecutor the Defender the Father and His Son
драма
2015, Болгария / Швеция / Нидерланды
6.3
Ешь Спи Умри
Äta sova dö
драма
2012, Швеция
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