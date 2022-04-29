Чон Ги Хун — археолог, который всегда увлекался мистикой. Однажды загадочный случай полностью изменил его жизнь. Герой начал издавать журнал об оккультизме и обзавелся тематическим каналом на Youtube. Из-за своей бывшей супруги Ли Су Джин он отправился в округ Цзиньян, чтобы изучить феномен буддийской статуи, которая, по слухам, одержима злыми силами. Ли Су Джин специализируется на расшифровке символов. После гибели единственного ребенка она переехала в Цзиньян, где и началась эта таинственная история.