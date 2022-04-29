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Постер к сериалу Чудовищный
Постер к сериалу Чудовищный
Постер к сериалу Чудовищный
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Киноафиша Сериалы Чудовищный
Чудовищный (2022 - 2022) Monstrous
Год выпуска 2022
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис TVING
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

Чон Ги Хун — археолог, который всегда увлекался мистикой. Однажды загадочный случай полностью изменил его жизнь. Герой начал издавать журнал об оккультизме и обзавелся тематическим каналом на Youtube. Из-за своей бывшей супруги Ли Су Джин он отправился в округ Цзиньян, чтобы изучить феномен буддийской статуи, которая, по слухам, одержима злыми силами. Ли Су Джин специализируется на расшифровке символов. После гибели единственного ребенка она переехала в Цзиньян, где и началась эта таинственная история.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Пак Со-и
Пак Со-и
Квак Тон-ён
Ку Гё-хван
Нам Да-рым
Щин Хён-бин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Чудовищный - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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