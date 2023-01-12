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Фильмография
Наталья Садовская
Natalia Sadowska
Киноафиша
Персоны
Наталья Садовская
Наталья Садовская
Natalia Sadowska
Дата рождения
25 ноября 1928
Возраст
94 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
12 января 2023
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Рваные башмаки
(1933)
Фильмография Наталья Садовская
6.4
Рваные башмаки
Rvanye bashmaki
драма, детский
1933, СССР
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