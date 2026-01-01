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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Николай Радин
Nikolai Radin
Киноафиша
Персоны
Николай Радин
Николай Радин
Nikolai Radin
Дата рождения
15 декабря 1872
Возраст
62 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
24 августа 1935
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.2
Король Парижа
(1917)
5.7
Набат
(1917)
Фильмография Николай Радин
6.2
Король Парижа
Korol Parizha
драма, мелодрама
1917, Российская империя
5.7
Набат
Nabat
драма
1917, СССР
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