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Фильмография
Эмма Бауэр
Emma Bauer
Киноафиша
Персоны
Эмма Бауэр
Эмма Бауэр
Emma Bauer
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.6
Дитя большого города
(1914)
6.2
Король Парижа
(1917)
Фильмография Эмма Бауэр
6.2
Король Парижа
Korol Parizha
драма, мелодрама
1917, Российская империя
6.6
Дитя большого города
Ditya bolshogo goroda
драма
1914, Российская империя
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