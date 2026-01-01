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Михаил Стальский Mikhail Stalski
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Михаил Стальский

Mikhail Stalski

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Король Парижа 6.2
Король Парижа (1917)

Фильмография Михаил Стальский

Король Парижа 6.2
Король Парижа Korol Parizha
драма, мелодрама 1917, Российская империя
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