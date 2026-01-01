Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Михаил Стальский
Mikhail Stalski
Киноафиша
Персоны
Михаил Стальский
Михаил Стальский
Mikhail Stalski
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.2
Король Парижа
(1917)
Фильмография Михаил Стальский
6.2
Король Парижа
Korol Parizha
драма, мелодрама
1917, Российская империя
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