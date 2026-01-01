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Кэнити Такито
Ken'ichi Takitō
Киноафиша
Персоны
Кэнити Такито
Кэнити Такито
Ken'ichi Takitō
Дата рождения
2 ноября 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Нагоя, Япония
Рост
177 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.5
Бродяга Кэнсин: Великий киотский пожар
(2014)
6.9
Суп мисо для Ханы
(2015)
Фильмография Кэнити Такито
6.9
Суп мисо для Ханы
Hanachan no misoshiru
драма
2015, Япония
7.5
Бродяга Кэнсин: Великий киотский пожар
Rurôni Kenshin: Kyôto taika-hen
боевик, приключения, драма
2014, Япония
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