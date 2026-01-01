Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кэнити Такито Ken'ichi Takitō
Киноафиша Персоны Кэнити Такито

Кэнити Такито

Ken'ichi Takitō

Дата рождения
2 ноября 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Нагоя, Япония
Рост
177 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Путешественник

Популярные фильмы

Бродяга Кэнсин: Великий киотский пожар 7.5
Бродяга Кэнсин: Великий киотский пожар (2014)
Суп мисо для Ханы 6.9
Суп мисо для Ханы (2015)

Фильмография Кэнити Такито

Суп мисо для Ханы 6.9
Суп мисо для Ханы Hanachan no misoshiru
драма 2015, Япония
Бродяга Кэнсин: Великий киотский пожар 7.5
Бродяга Кэнсин: Великий киотский пожар Rurôni Kenshin: Kyôto taika-hen
боевик, приключения, драма 2014, Япония
Показать еще
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
«Курица – не птица, сложный тест – пригодится»: ответите на 7 вопросов о «Женитьбе Бальзаминова» ровно за 60 секунд?
«Надежда – мой компас земной, а тест – проверка на смелость»: чтоб угадать 5 фильмов СССР по отрывку песни, позвал на помощь бабушку
У «Дома дракона 3» по 32 млн просмотров на серию и 8.4 на IMDb: наскребли 7 худших изменений сюжета
Этот тест ломает даже тех, кто цитирует советские фильмы с первой реплики: узнаете картину по одной детали?
Кинг назвал этот хоррор «потрясающим»: 7-серийная история о жутких детях собрала в себя все, за что обожают Короля ужасов
1-й сезон «Гарри Поттера» еще не вышел, а HBO уже нашел Локонса для второго: этого актера Роулинг «отвергала» дважды
Эти свадьбы видел весь СССР: угадаете 6 фильмов по одному кадру с молодожёнами — без подсказок почти нереально (тест)
«Красота-то какая, лепота!» – тянет сказать, проходя этот тест: вспомните 5 фильмов СССР о дачной жизни по кадру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше