Суп мисо для Ханы, 2015

Накануне свадьбы у молодой девушки Тиэ диагностировали высокую вероятность рака груди. Для нее это скорее всего означало невозможность иметь детей. Спустя некоторое время Тиэ забеременела. Решение сохранить ребёнка было сопряжено с повышенным риском развития заболевания. По совету деревенского врача, молодая девушка меняет образ жизни и переходит на традиционную японскую систему питания. Понимая, что времени с дочерью ей удастся провести немного, она начинает передавать ей все свои знания, чтобы подготовить девочку к жизни без матери.