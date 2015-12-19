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Суп мисо для Ханы Суп мисо для Ханы
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Суп мисо для Ханы, 2015

2015 / Япония
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Накануне свадьбы у молодой девушки Тиэ диагностировали высокую вероятность рака груди. Для нее это скорее всего означало невозможность иметь детей. Спустя некоторое время Тиэ забеременела. Решение сохранить ребёнка было сопряжено с повышенным риском развития заболевания. По совету деревенского врача, молодая девушка меняет образ жизни и переходит на традиционную японскую систему питания. Понимая, что времени с дочерью ей удастся провести немного, она начинает передавать ей все свои знания, чтобы подготовить девочку к жизни без матери.

7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 19 декабря 2015
Режиссер
Томоаки Акуне
В ролях
Риоко Хиросуе
Кэнити Такито
Мана Ашида
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Суп мисо для Ханы 2 постера
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