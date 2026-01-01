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Фильмография
Лев Олевский
Lev Olevsky
Киноафиша
Персоны
Лев Олевский
Лев Олевский
Lev Olevsky
Дата рождения
15 мая 1913
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
1 января 1991
Место рождения
Киев, Украина
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
Иванна
(1959)
5.8
Роман и Франческа
(1960)
Фильмография Лев Олевский
5.8
Роман и Франческа
Roman i Francheska
мелодрама
1960, СССР
6.6
Иванна
Ivanna
драма
1959, СССР
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