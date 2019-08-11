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Ниджали Лоуфорд Ningali Lawford
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Ниджали Лоуфорд

Ningali Lawford

Дата рождения
1 января 1967
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
11 августа 2019
Место рождения
Wangkatjungka Community, Австралия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр

Популярные фильмы

Пианино 8.2
Пианино (2019)
Дарвин - конечная остановка 7.2
Дарвин - конечная остановка (2015)

Фильмография Ниджали Лоуфорд

Пианино 8.2
Пианино
драма, комедия 2019, Австралия
Дарвин - конечная остановка 7.2
Дарвин - конечная остановка Last Cab to Darwin
комедия, драма 2015, Австралия
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