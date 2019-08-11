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Ниджали Лоуфорд
Ningali Lawford
Киноафиша
Персоны
Ниджали Лоуфорд
Ниджали Лоуфорд
Ningali Lawford
Дата рождения
1 января 1967
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
11 августа 2019
Место рождения
Wangkatjungka Community, Австралия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.2
Пианино
(2019)
7.2
Дарвин - конечная остановка
(2015)
Фильмография Ниджали Лоуфорд
8.2
Пианино
драма, комедия
2019, Австралия
7.2
Дарвин - конечная остановка
Last Cab to Darwin
комедия, драма
2015, Австралия
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