Фильмография
Александр Барушной
Aleksandr Barushnoy
Александр Барушной
Александр Барушной
Aleksandr Barushnoy
Дата рождения
7 ноября 1914
Возраст
62 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
19 апреля 1977
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Герой триллеров
Популярные фильмы
8.3
Война и мир: 1812 год
(1967)
7.1
Ч.П. — чрезвычайное происшествие
(1958)
6.2
713-й просит посадку
(1962)
Фильмография Александр Барушной
5
Фильмы
5
Актриса
5
4.8
Цирк зажигает огни
Circus lights fires
мелодрама, мюзикл
1972, СССР
Онлайн
8.3
Война и мир: 1812 год
Voyna i mir III: 1812 god
драма, исторический, военный
1967, СССР
6.2
713-й просит посадку
713 prosit posadku
триллер
1962, СССР
5.2
Русский сувенир
Russkiy suvenir
комедия
1960, СССР
7.1
Ч.П. — чрезвычайное происшествие
Ch. P. - Chrezvychainoe proisshestvie
приключения, драма, криминал
1958, СССР
