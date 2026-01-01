Оповещения от Киноафиши
Александр Барушной Aleksandr Barushnoy
Александр Барушной

Aleksandr Barushnoy

Дата рождения
7 ноября 1914
Возраст
62 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
19 апреля 1977
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Герой триллеров

Популярные фильмы

Война и мир: 1812 год 8.3
Война и мир: 1812 год (1967)
Ч.П. — чрезвычайное происшествие 7.1
Ч.П. — чрезвычайное происшествие (1958)
713-й просит посадку 6.2
713-й просит посадку (1962)

Фильмография Александр Барушной

Жанр
Год
Цирк зажигает огни 4.8
Цирк зажигает огни Circus lights fires
мелодрама, мюзикл 1972, СССР
Онлайн
Война и мир: 1812 год 8.3
Война и мир: 1812 год Voyna i mir III: 1812 god
драма, исторический, военный 1967, СССР
713-й просит посадку 6.2
713-й просит посадку 713 prosit posadku
триллер 1962, СССР
Русский сувенир 5.2
Русский сувенир Russkiy suvenir
комедия 1960, СССР
Ч.П. — чрезвычайное происшествие 7.1
Ч.П. — чрезвычайное происшествие Ch. P. - Chrezvychainoe proisshestvie
приключения, драма, криминал 1958, СССР
