«Римские свидания»: Рецензия Киноафиши

Долгая дорога в Рим

По зеленым дорогам Тосканы мчится ослепляюще-красный кабриолет Alfa Romeo . В машине двое: молоденькая деваха с розовыми волосами и в дырявых гетрах (Саммер – Рози Дэй) и смешная лохматая бабушка, напоминающая пациентку сумасшедшего дома (Кармен – Клаудия Кардинале). «Барышни» отчаянно торопятся в Рим, где у одной назначена свадьба (спорим, не угадаете у какой именно!), а у другой – вылет в США, дабы там сесть за решетку вместо любимого человека. Тем не менее, не всё так просто. За красным кабриолетом, хрипя и поскрипывая, тащится желтый мастодонт неизвестной модели. Это рассерженные родичи бросились в погоню: красотка Мэгги (Сара Джессика Паркер) гонится за дочерью, а Лука (сердцеед и мачо) пытается вернуть домой свою сердитую маму…

У авторов «Римских свиданий» было если не всё, то очень многое. Во-первых, режиссер Элла Лемхаген (да, она не является фигурой первой величины и мало у нас известна, тем не менее, в её «загашнике» найдется парочка «Берлинских медведей»). Во-вторых, актрисы: Клаудия Кардинале и Сара Джессика Паркер. В-третьих, без преувеличения роскошные локации: Рим и Тоскана, снимай – не хочу. В-четвертых, и в самых главных: была небанальная и живая история, из которой можно было бы смастерить уморительно смешную комедию. Как при таких исходных данных не суметь сделать хорошего или хотя бы интересного фильма – загадка ещё та. Авторы, однако, умудрились эту «загадку» разгадать: «Римские свидания» получились на редкость блеклыми. Ну, вот судите сами.

Вместо умопомрачительных итальянских пейзажей – невзрачный вид из окна машины (спасибо, что не хромакей!). Думаю, что будь вместо оператора среднестатистический турист с мобильником в потном кулачке – он снял бы не хуже. Вместо шуток и смешных диалогов – долгая и однообразная болтовня, да еще с разборками типа «а вот 20 лет назад ты был не прав» (исключение – пара фраз в финале между дочкой и мамой). Вообще, определение жанра «Римских свиданий» как комедии, мягко говоря, ошибочно. Да, из всей ситуации можно было бы слепить комедию (и нужно было это делать!), однако и сценарист, и режиссер твердым и уверенным шагом зачем-то пошли в совершенно ином направлении. В итоге у них получилась чистейшей воды мелодрама, с банальными и набившими оскомину романтическими клише вроде игры в догонялочки двух влюбленных, кувыркания на травке и случайной ночевки в одноместном номере. При этом хоть какая-нибудь эротическая составляющая отсутствует напрочь.

Под стать фильму и музыка – такая же невразумительная и серенькая. А ведь «Римские свидания» - это история трех поколений, а значит, можно было бы объединить три музыкальные эпохи! Но вместо этого за кадром скучает псевдоромантическое фортепиано, а о том, что героиня Клаудии Кардинале в юности была певицей, режиссер вспоминает лишь на прощальных титрах. Не в состоянии помочь картине и актеры: между ними нет даже намека на химию, вместо неё – театральщина и наигрыш (пара хорошо сыгранных эпизодов силами исполнителей второго плана – не в счет). В результате необычная задумка превращается в долгое и занудное роуд-муви, и невольно думаешь: да, эта дорога, ведет в Рим, но, кажется, мне с вами не по пути…

Вера Алёнушкина