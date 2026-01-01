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Николай Исполатов
Nikolai Ispolatov
Киноафиша
Персоны
Николай Исполатов
Николай Исполатов
Nikolai Ispolatov
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.7
Жена керосинщика
(1988)
6.6
Псы
(1989)
6.4
Прохиндиада, или Бег на месте
(1984)
Фильмография Николай Исполатов
6.2
Улицы разбитых фонарей
драма, криминал, детектив
1998, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
Псы
Psy
ужасы, триллер, детектив
1989, СССР
6.7
Жена керосинщика
Zhena kerosinshchika
драма
1988, СССР
6.4
Прохиндиада, или Бег на месте
Prokhindiada, ili Beg na meste
комедия
1984, СССР
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