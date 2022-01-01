Найди меня, 1967

Фильм состоит из трех новелл — «Лето», «Осень», «Зима».



Героиня новеллы «Лето» Агне понимает, что после пяти лет счастливой совместной жизни с Эугенюсом ушло куда-то радовавшее их волнение любви, и на смену пришли привычка, размеренность и покой. Но Эугениюс не понимает и не разделяет этих мыслей…



Герои новеллы «Осень» подростки-мечтатели Юрга и Саулюс впервые в жизни переживают — каждый по-своему — крушение мечты…



Новелла «Зима» рассказывает о дружбе мальчика-сироты Пранукаса и старого Барткуса, потерявшего во время войны близких и друзей и приютившего подростка…