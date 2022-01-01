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Surask mane

Найди меня, 1967

1967 / СССР
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Фильм состоит из трех новелл — «Лето», «Осень», «Зима».

Героиня новеллы «Лето» Агне понимает, что после пяти лет счастливой совместной жизни с Эугенюсом ушло куда-то радовавшее их волнение любви, и на смену пришли привычка, размеренность и покой. Но Эугениюс не понимает и не разделяет этих мыслей…

Герои новеллы «Осень» подростки-мечтатели Юрга и Саулюс впервые в жизни переживают — каждый по-своему — крушение мечты…

Новелла «Зима» рассказывает о дружбе мальчика-сироты Пранукаса и старого Барткуса, потерявшего во время войны близких и друзей и приютившего подростка…

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 1967
Возраст 12+
Режиссер
Альгирдас Араминас
В ролях
Гедиминас Карка
Альбинас Келярис
Юозас Урманавичюс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Найди меня 1 постер
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