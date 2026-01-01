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Фильмография
Аксель Зифер
Axel Siefer
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Аксель Зифер
Аксель Зифер
Axel Siefer
Дата рождения
28 апреля 1951
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Золушка
(2011)
5.7
История со вкусом карри
(2008)
Фильмография Аксель Зифер
Жанр
Все
Детский
Драма
Год
Все
2011
2008
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.4
Золушка
Aschenputtel
детский
2011, Германия
5.7
История со вкусом карри
Entdeckung der Currywurst, Die
драма
2008, Германия
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