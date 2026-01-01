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Аксель Зифер Axel Siefer
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Аксель Зифер

Axel Siefer

Дата рождения
28 апреля 1951
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Золушка 6.4
Золушка (2011)
История со вкусом карри 5.7
История со вкусом карри (2008)

Фильмография Аксель Зифер

Жанр
Год
Золушка 6.4
Золушка Aschenputtel
детский 2011, Германия
История со вкусом карри 5.7
История со вкусом карри Entdeckung der Currywurst, Die
драма 2008, Германия
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