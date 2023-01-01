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История со вкусом карри История со вкусом карри
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Entdeckung der Currywurst, Die

История со вкусом карри, 2008

2008 / Германия
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме
Вторая мировая война вошла в стадию предсмертной агонии, а Лене Брюкер исполняется 47 лет. Ее дети оставили родовое гнездо, мужа несколько лет назад отправили на восточный фронт, и от него — ни слуху, ни духу. Лене думает, что ее активная, полная эмоций и впечатлений жизнь закончена, но когда любовь и страсть вспыхивают вновь, ей кажется, что судьба продлила договор на аренду полноценного существования. Проведя вечер в кинотеатре, который, как обычно, закончился в бомбоубежище, Лене приводит к себе домой старшину Бремера... Необычная, полная драматизма любовная интрига закручивается, оставляя войну за дверями квартиры.
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2008
Режиссер
Улла Вагнер
В ролях
Барбара Зукова
Барбара Зукова
Александр Куон
Вольфганг Бёк
Бранко Самаровски
Астрид Майерфельдт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма История со вкусом карри 1 постер
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