История со вкусом карри, 2008

Вторая мировая война вошла в стадию предсмертной агонии, а Лене Брюкер исполняется 47 лет. Ее дети оставили родовое гнездо, мужа несколько лет назад отправили на восточный фронт, и от него — ни слуху, ни духу. Лене думает, что ее активная, полная эмоций и впечатлений жизнь закончена, но когда любовь и страсть вспыхивают вновь, ей кажется, что судьба продлила договор на аренду полноценного существования. Проведя вечер в кинотеатре, который, как обычно, закончился в бомбоубежище, Лене приводит к себе домой старшину Бремера... Необычная, полная драматизма любовная интрига закручивается, оставляя войну за дверями квартиры.

Развернуть