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Фильмография
Михаил Пахоменко
Mikhail Pakhomenko
Киноафиша
Персоны
Михаил Пахоменко
Михаил Пахоменко
Mikhail Pakhomenko
Дата рождения
1 января 1938
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Красноярский край, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Вы чье, старичье?
(1988)
Фильмография Михаил Пахоменко
7.1
Вы чье, старичье?
Vy chyo, starichyo?
драма
1988, СССР
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