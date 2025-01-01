Меню
Синья Цукамото
Награды
Награды и номинации Синьи Цукамото
Shinya Tsukamoto
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Синьи Цукамото
Венецианский кинофестиваль 2023
Netpac Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2011
Лучший фильм
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2002
San Marco Special Jury Award
Победитель
Feature Films
Победитель
Best Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2018
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2014
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2009
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2004
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1999
Cinema of the Present - Lion of the Year
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2004
Гран При
Номинант
