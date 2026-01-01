Maxim Boev

Menu
Date of Birth
18 November 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Scorpio
Occupation
Writer, Producer, Director

Popular Films

Иваново счастье. Новые истории 7.1
Иваново счастье. Новые истории (2021)
Selfi#Selfie 6.5
Selfi#Selfie (2017)
Ivans Remembering Their Kinship 6.2
Ivans Remembering Their Kinship (2019)

Filmography

Genre
Year
Za Palycha! 2 5.3
Za Palycha! 2
Comedy 2026, Russia
Za Palycha! 5.6
Za Palycha! Za Palycha!
Comedy, War 2023, Russia
Иваново счастье. Новые истории 7.1
Иваново счастье. Новые истории Иваново счастье. Новые истории
Drama, Romantic 2021, Russia
Margelov
Drama 2019, Russia
Ivans Remembering Their Kinship 6.2
Ivans Remembering Their Kinship Иваны, помнящие родство
Drama 2019, Russia
Chapaev
Biography, History 2017, Russia
Selfi#Selfie 6.5
Selfi#Selfie Selfi#Selfie
Drama 2017, Russia
Malchishnik 5.7
Malchishnik Malchishnik
Comedy 2017, Russia
12 mesyatsev 5
12 mesyatsev 12 mesyatsev
Romantic, Comedy 2012, Russia
