Maxim Boev

Date of Birth
18 November 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Scorpio
Occupation
Writer, Producer, Director
Popular Films
7.1
Иваново счастье. Новые истории
(2021)
6.5
Selfi#Selfie
(2017)
6.2
Ivans Remembering Their Kinship
(2019)
Filmography
5.3
Za Palycha! 2
Comedy
2026, Russia
Watch trailer
5.6
Za Palycha!
Za Palycha!
Comedy, War
2023, Russia
Watch trailer
7.1
Иваново счастье. Новые истории
Иваново счастье. Новые истории
Drama, Romantic
2021, Russia
Margelov
Drama
2019, Russia
6.2
Ivans Remembering Their Kinship
Иваны, помнящие родство
Drama
2019, Russia
Watch trailer
Chapaev
Biography, History
2017, Russia
6.5
Selfi#Selfie
Selfi#Selfie
Drama
2017, Russia
5.7
Malchishnik
Malchishnik
Comedy
2017, Russia
5
12 mesyatsev
12 mesyatsev
Romantic, Comedy
2012, Russia
Watch trailer
