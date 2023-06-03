От былой красоты ни следа: любимую женщину Этуша и Ланового невозможно узнать (фото)

Народная артистка Юлия Борисова за свою жизнь сыграла множество ролей в театре. Ее кинокарьера сложилась менее удачно. Пожалуй, самой известной работой стало появление в картине «Идиот» 1958 года, где она сыграла Настасью Филипповну.

В молодости Юлия Константиновна обладала роскошной внешностью: черные волосы, пронзительный взгляд, аристократичные черты. Неудивительно, что актриса пользовалась огромной популярностью у мужчин. Ее боготворили именитые коллеги Василий Лановой и Владимир Этуш. С каждым из них Борисова сохранила дружеские отношения до преклонных лет.

Судьба не всегда была благосклонна к актрисе. Она пережила смерть любимого супруга Исая Спектора еще в середине 70-х. Борисова поклялась, что сохранит ему верность до конца своих дней. Больше она так и не вышла замуж.

Трагедия навсегда отпечаталась на лице актрисы. Сегодня 98-летнюю Юлию Константиновну не узнать. Она стала иссохшей бабушкой с потухшим взглядом. Артистка старается держаться из последних сил, но тяжесть прожитых лет скрыть невозможно.