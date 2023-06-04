Даже смотреть неловко: как пытались омолодить актрис в советском кино (фото)

Сегодня над этой «хитростью» потешаются все.

Многим советским актрисам приходилось играть совсем юных девушек. Чтобы превратить 30-летнюю женщину в школьницу или студентку, чаще всего прибегали к одному «чудодейственному» методу. Правда, современные зрители над ним только усмехнутся или испытают стыд.

Речь идет о двух косичках, которые якобы резко превращали зрелую даму в наивную девочку. Самый яркий пример — Тося из «Девчат». Надежда Румянцева была намного старше своей героини, но выглядела она довольно свежо и юно. Тем не менее ей сделали «омолаживающие» косички, и образ получился чересчур наивным и нарочитым.

Второй пример, где «хвостики» выглядели неуместно, — это Нина из «Карнавала». Ирина Муравьева была уже далеко не школьницей, ее выдавали фигура, лицо и взгляд. А девчачья прическа лишь усилила этот диссонанс.

Но самый провальный пример — это образ Юлии Борисовой в телеспектакле «Ситуация». Взрослая актриса играла 18-летнюю девушку, и, конечно, ей сделали эти предательские «хвостики». Борисовой они совершенно не шли, а зрители при просмотре испытывали неловкость за артистку.