«Светлая память»: семья звезды «Идиота» осиротела дважды

Артистка так и не оправилась от трагедии.

Одна из старейших народных артисток СССР Юлия Борисова скончалась в возрасте 98 лет. Большую часть своей жизни она отдала родному Театру имени Вахтангова, где считалась ведущей примой, без труда получающей главные роли. Борисова представила на сцене запоминающийся образ принцессы Турандот в одноименной постановке.

А телезрители выделяли ее Настасью Филипповну в фильме «Идиот»: героиня в исполнении Борисовой стала канонической. Даже свой 90-летний юбилей артистка встретила на сцене, но вот до следующей масштабной круглой даты она не дожила. Более того, за этот год семья звезды осиротела дважды.

В прошлом году скончался сын актрисы Александр Борисов. Мужчина не пошел по стопам матери, а выбрал карьеру в МИДе. Ему было 72 года. Не успели близкие семьи оплакать сына Борисовой, как теперь будут нести траур по самой актрисе.