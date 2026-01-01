Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Алессандро Борги
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Награды и номинации Алессандро Борги
Alessandro Borghi
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Награды и номинации Алессандро Борги
Венецианский кинофестиваль 2018
Special Pasinetti Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2015
Best Italian Actor in a Debut Film
Победитель
Берлинале 2017
EFP Падающая звезда
Победитель
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