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Киноафиша Сериалы Суперсекс

Суперсекс (2024 - 2024)

Supersex 18+
Год выпуска 2024
Страна Италия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 5 часов 50 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается известный итальянский актер по имени Рокко Сиффреди, суперзвезда, навсегда изменившая индустрию порнографических фильмов. Главными действующими лицами этой истории станут родственники Сиффреди. Зрители узнают о детстве и происхождении актера, поймут, как проходили годы его становления, и выяснят, что привело молодого человека к деятельности, связанной с фильмами для взрослых. В 90-е годы Сиффреди проявил себя не только в качестве актера, но еще и продюсера и сценариста.

Суперсекс - трейлер первого сезона №2
Суперсекс  трейлер первого сезона №2
В ролях
В ролях
Алессандро Борги
Алессандро Борги
Линда Харди
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Сезоны
Суперсекс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 7 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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Новости о сериале
Рокко Сиффреди делает карьеру в порноиндустрии в трейлере сериала «Суперсекс»
Рокко Сиффреди делает карьеру в порноиндустрии в трейлере сериала «Суперсекс»
Кадры из сериал
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