В центре событий оказывается известный итальянский актер по имени Рокко Сиффреди, суперзвезда, навсегда изменившая индустрию порнографических фильмов. Главными действующими лицами этой истории станут родственники Сиффреди. Зрители узнают о детстве и происхождении актера, поймут, как проходили годы его становления, и выяснят, что привело молодого человека к деятельности, связанной с фильмами для взрослых. В 90-е годы Сиффреди проявил себя не только в качестве актера, но еще и продюсера и сценариста.