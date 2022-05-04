«Супергерои»: Рецензия Киноафиши

Эмоциональная художница Анна (Жасмин Тринка) и привыкший все рационализировать физик Марко (Алессандро Борги) прячутся под аркой во время дождя. Пара милых фраз, телефон, записанный очень остроумным образом, и вот уже герои празднуют десятилетний юбилей отношений. Анна пишет популярные комиксы о паре супергероев, главная способность которых, — вместе преодолевать все трудности жизни. Но постепенно зрителю покажут, что ей вместе с Марко было нелегко получить эти суперсилы.

До 2016 года имя режиссера Паоло Дженовезе знали лишь поклонники итальянского кино. Однако потом он выпустил фильм «Идеальные незнакомцы», покоривший множество стран и породивший с десяток ремейков по всему миру: от Мексики до России. Тогда Дженовезе отвечал на универсальные и актуальные для всех вопросы о доверии и честности в отношениях. На сей раз он и вовсе решил порассуждать о почти необъятной теме: что же такое любовь, если речь идет о близости на долгую перспективу. Хотя бы на десять лет.

Увы, на сей раз ответ не так идеален, как в «Незнакомцах». Однако уже сама попытка и необычная подача заслуживают просмотра и похвалы. Ведь поначалу кажется, что Дженовезе снял простейшую мелодраму. Она, конечно, подкупает своей искренностью и романтикой (в открывающую сцену под дождем невозможно не влюбиться), но и попросту манипулирует зрителем, показывая, как важно поддерживать и понимать друг друга.

Супергерои

Однако нелинейная подача в фильме — не просто забава, чтобы запутать зрителя. Она нужна как раз для постепенного разбора всех этапов отношений. Есть две точки отсчета — первая встреча и десятилетний юбилей, — дающие старт двум временным линиям. Развивая каждую из них, картина постепенно раскрывает характеры и поступки главных героев. И большой плюс сюжета в том, что «Супергерои» рассказывают о них, как об отдельных личностях, а не делают банальными «половинками», существующими лишь вместе. У Анны и Марко разные темпераменты и разный взгляд на жизнь, и каждому из них в какой-то момент приходится выбирать и ошибаться.

Мало того, герои еще и присматриваются к окружающим, чтобы понять, интересна ли им семейная жизнь, хотят ли они заводить детей. Да и вообще, лучше ли им вместе или отдельно друг от друга. И пожалуй, именно желание показать близость и любовь как связь двух полноценных личностей — самая сильная часть картины.

Если же говорить о слабых моментах, то стоит отметить, что нелинейная подача временами слишком запутывает. Тринка и Борги — отличные актеры, но их образы со временем почти не меняются. Поэтому, чтобы понять, в какой момент происходит та или иная сцена, приходится банально ориентироваться на наличие или отсутствие бороды у Марко. Но самая спорная часть — финал. Здесь режиссер как будто склоняется к мелодраматичным манипуляциям, которых избегал в основной части. Казалось, весь сюжет ведет к тому, что для той самой суперсилы не нужны какие-то безумные повороты. Но, похоже, Дженовезе передавил и в итоге превратил концовку в банальность.

Супергерои

Но даже это не портит впечатления от просмотра. Ведь в Анне и Марко, а также их друзьях очень легко увидеть если не себя, то своих знакомых. И пусть ситуация с бывшей девушкой героя, которая вопреки своей и общей воле регулярно появляется в их жизни, кажется слегка гротескной, с чем-то похожим (менее драматичным) многие наверняка сталкивались. Да и просто интересно наблюдать за свежими идеями комикса, в котором отразилась буквально вся жизнь. А параллельно смотреть, как Марко, вечно прятавшийся за наукой, в конце концов признает, что любовь может поспорить даже с законами физики.

«Супергерои» отчасти подкупают именно своей наивностью. Это максимально человечный фильм об отношениях, в которых если и совершают неприятные поступки, то лишь от растерянности и страха. Это история о любви, в которой люди все же не теряют себя. За такие мысли и необычную структуру картине легко простить небольшие недостатки в подаче.