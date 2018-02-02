«Место встречи»: Рецензия Киноафиши

Исповедь чудовищ

В кафе за дальним столиком сидит человек, который умеет, а в современном мире это очень ценится, слушать. К нему постоянно приходят «гости», каждый в отведенное для него время, и наш герой заключает с ними соглашения, либо они отчитываются ему о проделанном по уже полученному желанию. У посетителей, навещающих «наставника», всегда есть что пожелать, а он обычно готов дать им миссию, после которых судьба их отблагодарит. Иногда задания страшные, опасные или пугающе несправедливые, но, как говорит «наставник», он не дает невыполнимых задач. По каждому пришедшему и только собирающемуся его навестить он ведет наблюдения в своем ежедневнике, являясь одновременно и богом, и дьяволом для посетителей. Выбирая задания, «наставник» всегда думает о своих подопечных и переживает за них и их близких. И, несмотря на то что он не может влиять или участвовать, герой всегда дает своим «гостям» возможность выбора и окончательного решения своих проблем. А единственная живая душа, которая ничего от него хочет, – местная официантка, разглядевшая в нем живого человека, а не только «джина», исполняющего желания и прочувствовавшего за свою жизнь все зло мира. Она общается с ним исключительно после работы и пытается понять его, в отличие от других, кто только вливает в чужие уши свои проблемы, желания и вкусы.

Кадр из фильма «Место встречи»

«Место встречи» - очередной успех режиссера Паоло Дженовезе, создателя международного хита «Идеальные незнакомцы», права на ремейк которого куплены множеством стран, и Россия не исключение. Картина была прекрасно продумана и отлично снята. Сюжет развивался постепенно, и зрителям давали время познакомиться с каждым, кто стал «идеальным незнакомцем». С «Местом встречи» все еще интереснее, при просмотре пропадает ощущение, что публике рассказывается камерная история - так животрепещуще герои описывают свои «приключения», а сюжет больше не напоминает пьесу, в этот раз все вышло кинематографично и живо. Новый проект Дженовезе буквально повторяет судьбу предшественника. Это идеальный фильм, готовый для проката и продажи в любую страну, т.к. история получилась понятной, расхожей, и вряд ли у кого-то возникнут вопросы из-за действий или решений героев.

Кадр из фильма «Место встречи»

Недавнюю «Дикую историю» Алекса де ла Иглесиа роднит с «Местом встречи» не только тематика и сатира на общество, но и то, что режиссер, создатель «Печальной баллады для трубы», снял свою версию «Идеальных незнакомцев» Дженовезе с испанским акцентом. Наши тоже высказывались на тему камерных историй в кафе: «С пяти до семи» с Ильиным-мл. и Мельниковой, где неплохо сыграли в пьесу, перенесенную на большой экран. Хотя в этом случае подвел лишь невнятный финал, куда создатели умудрились перетащить убийство и переживаниями героев Достоевского. Конечно, не обойтись без пересечений с «мамой!» Даррена Аронофски, где тоже хватало библейских мотивов и мыслей, которые должны были заставить кинозрителей задуматься. Постоянный оператор Дженовезе Фабрицио Лукки нашел множество разных вариантов съемки, чтобы разнообразить, казалось бы, до невозможности банальные съемки нескольких человек за столом. Композитор Маурицио Фирардо наполнил «Место встречи» как классическими хитами, так и мелодиями, растворившимися по сюжету и напоминающими о себе зрителям только в самые драматические моменты.

Кадр из фильма «Место встречи»

Картина «Место встречи» - словесный блокбастер, понятный и готовый к знакомству с кинозрителями из любого уголка мира. Крошечная история, развивающаяся у одного столика в кафе, перебирает основные человеческие грехи, ситуации и характеры, давая возможность зрителям услышать любопытные истории о том, что ради своих желаний люди готовы на все. Убить, обмануть, украсть, изнасиловать - любая просьба «наставника» ради исполнения эгоистичных целей выполняется сразу же, хотя есть и те, кто так и ходит вокруг да около, жалея себя и близких. На самом деле было бы интересно, если бы на телевидении запустили шоу в таком духе - у итальянцев все началось именно с сериала «Столик в углу». Или «Место встречи» могло бы стать франшизой, изучающей человеческие грехи не хуже «Пилы», но только в формате разговорной драмы, а не хоррора с мочащим всех вокруг «справедливым» маньяком.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 8 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Место встречи»