Максимилиан Брауэр
Maximilian Brauer
Максимилиан Брауэр
Максимилиан Брауэр
Maximilian Brauer
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.1
Настоящий октябрь
(2017)
6.8
Иви как Иви
(2023)
6.6
Мы были королями
(2014)
6.8
Иви как Иви
Ivie wie Ivie
комедия, драма
2023, Германия
7.1
Настоящий октябрь
1917 — Der Wahre Oktober
документальный
2017, Швейцария
6.6
Мы были королями
Wir waren Könige
триллер
2014, Германия
