О персоне
Фильмография
Марсель Бендер
Marcel Bender
Киноафиша
Персоны
Марсель Бендер
Марсель Бендер
Marcel Bender
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.6
Мы были королями
(2014)
Фильмография Марсель Бендер
Жанр
Все
Триллер
Год
Все
2014
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.6
Мы были королями
Wir waren Könige
триллер
2014, Германия
