Деревянный бамбино сбегает из театра в новом трейлере «Буратино»

Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» представил главный трейлер сказочной картины для всей семьи «Буратино» на основе детской повести Алексея Толстого. В прокате волшебный блокбастер стартует 1 января 2026, обещая собрать внушительную кассу. Примечательно, что премьера состоится 50 лет спустя после выхода знаменитого советского телефильма «Приключения Буратино».

По сюжету в руки к одинокому плотнику Карло (Александр Яценко) попадает старинный волшебный ключ, с помощью которого можно исполнить любое желание. Больше всего на свете мастер желает обрести сына и в итоге получает его в лице ожившей деревянной куклы, которую он выстругал из полена. Папа души не чает в мальчике, которого он назвал Буратино, но тот начинает осознавать свою инаковость. Судьба заводит Буратино в театр, где он знакомится с труппой, которой руководит алчный злодей Карабас (Федор Бондарчук).

Буратино посредством технологии захвата движения сыграла юная звезда российского кино Виталия Корниенко. Также в актерский состав вошли Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев, Светлана Немоляева и другие. Режиссер — Игорь Волошин.