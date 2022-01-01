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Алена Рубинштейн
Алена Рубинштейн
О персоне
Фильмография
Алена Рубинштейн
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Дата рождения
22 ноября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Скорпион
Биография Алены Рубинштейн
Родилась 22 ноября 1984 года.
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Фильмография Алены Рубинштейн
Флэшмоб
комедия
2021, Россия
0.0
Это не навсегда
драма
2018, Россия
5.0
Ближе, чем кажется
документальный, комедия
2015, Россия
6.0
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