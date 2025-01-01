Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Alena Rubinshteyn
Kinoafisha
Persons
Alena Rubinshteyn
Alena Rubinshteyn
Date of Birth
22 November 1984
Age
40 years old
Zodiac sign
Scorpio
Popular Films
5.8
Eto ne navsegda
(2018)
5.6
Blizhe, chem kazhetsya
(2015)
0.0
Flashmob
(2021)
Filmography
Genre
All
Comedy
Documentary
Drama
Year
All
2021
2018
2015
All
3
Films
3
Director
3
Writer
1
Flashmob
Flashmob
Comedy
2021, Russia
5.8
Eto ne navsegda
Eto ne navsegda
Drama
2018, Russia
Watch trailer
5.6
Blizhe, chem kazhetsya
Blizhe, chem kazhetsya
Documentary, Comedy
2015, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree