Alena Rubinshteyn
Alena Rubinshteyn

Date of Birth
22 November 1984
Age
40 years old
Zodiac sign
Scorpio

Popular Films

Eto ne navsegda (2018)
Blizhe, chem kazhetsya (2015)
Flashmob (2021)

Filmography

Flashmob
Comedy 2021, Russia
Drama 2018, Russia
Documentary, Comedy 2015, Russia
