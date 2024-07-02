Меню
Elskling 18+
В то время как Зигмунд постоянно разъезжает по делам, Мария совмещает свою карьеру с уходом за детьми и ведением домашнего хозяйства. Как и во многих других отношениях, на ранних этапах они жили в любви и гармонии, однако после многих лет семейной жизни начали появляться трещины. Однажды между супругами происходит ужасная ссора, в результате которой Зигмунд просит о разводе, а Мария вынуждена противостоять своим самым большим страхам.

Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2024
Премьера в мире 2 июля 2024
16 января 2025 Венгрия 16
3 июля 2025 Израиль All
27 июня 2025 Испания
30 апреля 2025 Италия
5 сентября 2025 Китай
7 ноября 2024 Литва N13
12 июня 2025 Нидерланды 6
11 октября 2024 Норвегия
7 ноября 2025 Польша
17 января 2025 Финляндия
18 июня 2025 Франция
26 сентября 2024 Хорватия
19 сентября 2024 Чехия
7 марта 2025 Швеция
Сборы в мире $2 518 664
Производство Amarcord, Creative Europe Media, Nordisk Film Production
Elskling, Loveable, Adorable, Älskling, Até Sempre, Až na věky, Być kochaną, La solitudine dei non amati, La teoria dell'attaccamento, Lihiyot Ne'ehevet, Ljubavi, Rakas, Szerethető, Αξιαγάπητη, Гідна кохання, 關於愛的練習
Lilja Ingolfsdottir
Helga Guren
Карре Хаген Сиднесс
Maja Tothammer-Hruza
Марте Магнустоддтир Солем
Элизабет Сэнд
7.9
7.6 IMDb
