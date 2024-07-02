В то время как Зигмунд постоянно разъезжает по делам, Мария совмещает свою карьеру с уходом за детьми и ведением домашнего хозяйства. Как и во многих других отношениях, на ранних этапах они жили в любви и гармонии, однако после многих лет семейной жизни начали появляться трещины. Однажды между супругами происходит ужасная ссора, в результате которой Зигмунд просит о разводе, а Мария вынуждена противостоять своим самым большим страхам.
|16 января 2025
|Венгрия
|16
|3 июля 2025
|Израиль
|All
|27 июня 2025
|Испания
|30 апреля 2025
|Италия
|5 сентября 2025
|Китай
|7 ноября 2024
|Литва
|N13
|12 июня 2025
|Нидерланды
|6
|11 октября 2024
|Норвегия
|7 ноября 2025
|Польша
|17 января 2025
|Финляндия
|18 июня 2025
|Франция
|26 сентября 2024
|Хорватия
|19 сентября 2024
|Чехия
|7 марта 2025
|Швеция