Постер сериала Позвони моему агенту в Берлине
1 постер
Киноафиша Сериалы Позвони моему агенту в Берлине

Позвони моему агенту в Берлине (2025 - …)

Call My Agent Berlin 18+
Год выпуска 2025
Страна Германия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Добро пожаловать в актерское агентство Stern, где слава и драма идут рука об руку. После внезапной смерти основателя Ричарда Стерна агентство оказывается на грани банкротства, и сотрудники должны срочно привлекать новые таланты, удерживать существующих клиентов и умело размещать их, чтобы спасти собственное будущее. Агентство — сердце сериала: пока по коридорам ходят знаменитости и в каждом эпизоде появляются реальные звезды, агенты ведут скрытую борьбу, используя манипуляции и рискуя всем ради своих клиентов. Предательство, любовь, семья и дружба смешиваются, создавая взрывной коктейль, где границы между работой и личной жизнью стираются. Каждая битва приближает агентство к триумфу или к краху.

В ролях
Мориц Бляйбтрой
Вероника Феррес
Фредерик Лау
Алисия фон Риттберг
Эмилия Шуле
Хайке Макач
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

Сезоны
Позвони моему агенту в Берлине - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 6 эпизодов
 
