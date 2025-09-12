Добро пожаловать в актерское агентство Stern, где слава и драма идут рука об руку. После внезапной смерти основателя Ричарда Стерна агентство оказывается на грани банкротства, и сотрудники должны срочно привлекать новые таланты, удерживать существующих клиентов и умело размещать их, чтобы спасти собственное будущее. Агентство — сердце сериала: пока по коридорам ходят знаменитости и в каждом эпизоде появляются реальные звезды, агенты ведут скрытую борьбу, используя манипуляции и рискуя всем ради своих клиентов. Предательство, любовь, семья и дружба смешиваются, создавая взрывной коктейль, где границы между работой и личной жизнью стираются. Каждая битва приближает агентство к триумфу или к краху.