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Юрий Яковлев-Суханов Yuriy Yakovlev-Sukhanov
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Юрий Яковлев-Суханов

Yuriy Yakovlev-Sukhanov

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Медовая любовь 6.0
Медовая любовь (2011)
Любовь с оружием 5.9
Любовь с оружием (2012)
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Прощание славянки (2011)

Фильмография Юрий Яковлев-Суханов

Воин 3.4
Воин Voin
спорт, драма 2015, Россия
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Любовь с оружием 5.9
Любовь с оружием
драма, криминал 2012, Россия/Украина
Медовая любовь 6
Медовая любовь
драма, мелодрама, мини-сериал 2011, Россия
Прощание славянки 5.2
Прощание славянки Farewell of a Slav Woman
мелодрама 2011, Россия
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