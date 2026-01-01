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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Фильмография
Юрий Яковлев-Суханов
Yuriy Yakovlev-Sukhanov
Киноафиша
Персоны
Юрий Яковлев-Суханов
Юрий Яковлев-Суханов
Yuriy Yakovlev-Sukhanov
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.0
Медовая любовь
(2011)
5.9
Любовь с оружием
(2012)
5.2
Прощание славянки
(2011)
Фильмография Юрий Яковлев-Суханов
3.4
Воин
Voin
спорт, драма
2015, Россия
Смотреть трейлер
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.9
Любовь с оружием
драма, криминал
2012, Россия/Украина
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6
Медовая любовь
драма, мелодрама, мини-сериал
2011, Россия
5.2
Прощание славянки
Farewell of a Slav Woman
мелодрама
2011, Россия
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