Честно и дисциплинированно отсидев тюремный срок, Шайен решила окончательно завязать с криминальной жизнью. Вот уже третий месяц она живет в Дюнкерке, работает на пароме между Францией и Великобританией и копит деньги на путешествие в Бразилию. Лола — молодая красивая парижанка, которая приезжает в этот же городок, чтобы выйти замуж. Однако есть препятствие — любимый мужчина уже женат. В порыве страсти Лола убивает соперницу, но именно в этот момент Шайен оказывается рядом. Бывшая уголовница понимает, что оправдаться ей будет сложно и, чтобы снова не попасть за решётку, она вынуждена покрывать убийцу. Так судьбы двух абсолютно разных женщин тесно переплетаются, но почему бы не использовать это для того, чтобы наказать всех обидчиков?