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Постер сериала Шайенн и Лола: Вне закона
Постер сериала Шайенн и Лола: Вне закона
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Шайенн и Лола: Вне закона

Шайенн и Лола: Вне закона (2020 - 2020)

Cheyenne et Lola 18+
Год выпуска 2020
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал OCS Max
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Честно и дисциплинированно отсидев тюремный срок, Шайен решила окончательно завязать с криминальной жизнью. Вот уже третий месяц она живет в Дюнкерке, работает на пароме между Францией и Великобританией и копит деньги на путешествие в Бразилию. Лола — молодая красивая парижанка, которая приезжает в этот же городок, чтобы выйти замуж. Однако есть препятствие — любимый мужчина уже женат. В порыве страсти Лола убивает соперницу, но именно в этот момент Шайен оказывается рядом. Бывшая уголовница понимает, что оправдаться ей будет сложно и, чтобы снова не попасть за решётку, она вынуждена покрывать убийцу. Так судьбы двух абсолютно разных женщин тесно переплетаются, но почему бы не использовать это для того, чтобы наказать всех обидчиков?

В ролях
В ролях
Верле Батенс
Верле Батенс
Шарлотта Ле Бон
Шарлотта Ле Бон
Элбан Ленуар
Элбан Ленуар
Патрик д’Асумсао
Ксавьер Мэтью
Ксавьер Мэтью
Софи-Мари Ларруи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Шайенн и Лола: Вне закона - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
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